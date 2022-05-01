Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей области с 1 мая — праздником Весны и Труда:

-Этот день для многих поколений наполнен главной идеей — сплоченности для созидания. Единство усилий, устремлений, инициатив всегда было залогом благополучия и успеха.

Саратовская земля славится трудовыми подвигами, победами и традициями, что создавались жителями – великими тружениками. Это гордость нашего региона и мощный фундамент, на котором основано поступательное движение вперед.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за ваш созидательный труд на благо родного региона! Желаю всем крепкого здоровья, энергии, мира, добра, больших достижений во всех начинаниях!