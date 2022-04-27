Губернатор Саратовской области Валерий Радаев:

—Генеральный прокурор Украины обвинил депутатский корпус Государственной Думы во главе с Вячеславом Володиным в посягательстве на целостность Украины. В политическую демагогию включилось должностное лицо, ответственное за соблюдение закона на вверенной территории. Но Генпрокурору видимо больше нечем заняться, как только обвинять в реальных проблемах украинского национализма, в причинах попадания страны в страшную ловушку НАТО — российских законодателей. Вновь мы видим очередные спекуляции, подмену понятий и смыслов.



Вячеслав Володин и депутаты Государственной Думы, представляющие в парламенте всю Россию, принимают законы в интересах граждан своей многонациональной страны. Подчеркиваю — многонациональной, только в Саратовской области проживает 130 национальностей! Вячеслав Володин со своими коллегами принимают законы, направленные на безопасность страны и граждан, стабильное развитие всех регионов, всех диаспор и культурно-религиозных объединений. Мир и добрососедство – результат, в том числе и этой работы депутатов, которые в своих решениях руководствуются гордостью за свою страну, верой в свой народ.



Долго зревшая угроза безопасности российских границ неминуемо вылилась в превентивный шаг – специальную военную операцию. И Вячеслав Викторович абсолютно обоснованно задает вопрос: почему Генпрокурора не волновало возрождение в его стране нацизма, почему не беспокоило, что Украина стала «колонией» НАТО и управляется альянсом, чья агрессивная политика в отношении соседней России длится с советских времен?…



Не депутатский корпус России виноват в сложившейся ситуации. Целостность Украины оказалась под вопросом не вчера и не сегодня. И Генпрокурору, если он действительно патриот своей страны, нужно было заниматься политическими вопросами Украины, когда только наследники Бандеры начали подавать голос. К сожалению, в какой-то момент этот голос зазвучал громко и стал реальной угрозой. Реакция на нее Президента Владимира Путина, всех ветвей власти, российского общества – единодушная.