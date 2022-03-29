Саратовская область получит из федерального бюджета субсидии на поддержку хлебопекарной отрасли. Об этом сегодня, 29 марта, на очередном корсовете заявил глава региона Валерий Радаев.

По его словам, главная задача — не допустить роста цен на основные виды хлеба.

— Производителям важно понимать свою социальную миссию: цены на базовые сорта хлеба надо удержать. Чтобы компенсировать часть производственных затрат федеральный центр и областной бюджет совокупно выделили хлебопёкам более 48 млн. рублей.

Поручаю министерству экономического развития проработать с организациями розничной торговли вопрос об установлении предельно низких наценок на социальные сорта хлеба – не выше 2-3%, — заявил он.