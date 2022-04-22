Общественного советника мэра Саратова по спорту Тамару Тупикову удостоили почетного знака губернатора региона.

Информация об этом содержится в постановлении за подписью Валерия Радаева от 21 апреля.

Уточняется, что почетный знак Тупиковой вручили за выдающиеся заслуги в области развития физической культуры и спорта.

Тамара Тупикова проработала в области физической культуры и спорта более полвека. Является заслуженным тренером РСФСР, заслуженным работником физической культуры РФ, мастером спорта СССР по легкой атлетике, отличником народного просвещения РСФСР, судьей по спорту всесоюзной категории. Почетный гражданин Саратова. 

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