Сегодня, 11 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Парк покорителей космоса, осмотрел территорию, пообщался с отдыхающими и гостями парка.

Глава региона раскритиковал организацию работ по устранению ранее озвученных замечаний. В парке нет фонового звукового сопровождения, а также специалистов по обустройству дренажной системы. В частности, на территории парка не организовано фоновое звуковое сопровождение, также отсутствуют специалисты по обустройству дренажной системы, не запущена система автополива.

Председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роману Корякину губернатор указал на некачественно проведённое озеленение на объекте. Он потребовал от компании-подрядчика исправить ситуацию в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств.

По итогам поездки Валерий Радаев на сегодня назначил совещание с участием председателя правительства Романа Бусаргина, профильных зампредов и министров.