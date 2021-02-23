Сегодня, 23 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с чиновниками, депутатами и правоохранителями возложил цветы к Вечному Огню на Соколовой горе. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Мы с особой гордостью вспоминаем героические подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Подчас ценой своей жизни они защищали родную землю от посягательств захватчиков, отстаивали для нас свободу и мирное небо над головой. Вечная память павшим воинам. Низкий поклон всем, кто сберег наше Отечество! — сказал губернатор.



