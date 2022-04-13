Губернатор Валерий Радаев сделал новое заявление на координационном совете 13 апреля по развитию коронавирусной инфекции.

Со слов Радаева, после продолжительного спада уже начался небольшой прирост больных ковидом.

Глава региона напомнил, что по прогнозу Минздрава России, новый подъем заболеваемости возможен в ближайшие два месяца.

В Роспотребнадзорее области говорят о необходимости вакцинации от коронавируса и продолжении соблюдения масочного режима, а также о продолжении утренних фильтров в школах.