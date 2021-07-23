В понедельник, 26 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проведёт «прямую линию» с жителями региона.
Напомним, ранее сообщалось, что она будет ежемесячной.
За первые сутки на нее поступило около 300 сообщений. В основном касаемо вопросов ЖКХ, благоустройства территорий, ремонта дворов. Все обращения взяты на контроль.
«Прямую линию» будут транслировать с 16:00.
Напомним, вопросы можно направить с 22 июля (четверг) до конца эфира следующими способами:
— по телефону +7-845-221-09-22;
— на электронную почту vopros-radaevu@mail.ru;
— в комментариях к анонсу «Прямой линии» в следующих аккаунтах:
— Instagram губернатора и правительства
— «Одноклассники» губернатора и группы «Саратовская область»
— «ВКонтакте» губернатора и группы «Саратовская область»