В понедельник, 26 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проведёт «прямую линию» с жителями региона.

Напомним, ранее сообщалось, что она будет ежемесячной.

За первые сутки на нее поступило около 300 сообщений. В основном касаемо вопросов ЖКХ, благоустройства территорий, ремонта дворов. Все обращения взяты на контроль.

«Прямую линию» будут транслировать с 16:00.

Напомним, вопросы можно направить с 22 июля (четверг) до конца эфира следующими способами:

— по телефону +7-845-221-09-22;

— на электронную почту vopros-radaevu@mail.ru;

— в комментариях к анонсу «Прямой линии» в следующих аккаунтах:

— Instagram губернатора и правительства

— «Одноклассники» губернатора и группы «Саратовская область»

— «ВКонтакте» губернатора и группы «Саратовская область»