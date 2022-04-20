19 апреля на заседании Корсовета глава региона Валерий Радаев отметил ряд тем в преддверии майских праздников.

-Уже в конце апреля стартует туристический сезон. Первый теплоход зайдет к нам в следующую пятницу. Майские праздники обещают быть максимально насыщенными. По прогнозам профильного комитета, ожидается более 200 тысяч гостей. Наша задача – максимально задействовать имеющиеся ресурсы и потенциал. Сейчас очень важно провести мониторинг самых востребованных туристических маршрутов, чтобы эти данные вошли в основу стратегии развития отрасли, — заявил он.

В ближайшее воскресенье отмечается главный православный праздник Пасха. Глава региона подчеркнул необходимость обеспечения исчерпывающих мер безопасности во время шествий прихожан.

Также поднимался и вопрос ярмарочной торговли.

-Прошу всех глав организовать ярмарки «выходного дня» с учетом необходимого праздничного ассортимента и температурного режима. Минсельхозу поручаю взять на контроль обеспеченность ярмарок. В первую очередь, это касается Саратова, — отметил Радаев.