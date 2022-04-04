Губернатор Саратовской области Валерий Радаев готов остаться на третий срок.

Напомним, в 2022 году истекают полномочия главы региона.

Между тем, в областную думу 25 марта был внесен проект закона «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области», который позволяет действующему губернатору избираться на свой пост более двух раз подряд.

Инициатором пакета поправок выступил Валерий Радаев.

Согласно пояснительной записке, поправки разработаны в связи с принятием федерального закона об общих принципах организации публичной власти.

Планируется, что в Уставе Саратовской области теперь пропишут, что в случае заболевания главы региона, отпуска или служебной командировки, препятствующих осуществлению полномочий, временно исполнять его обязанности будет председатель правительства. В случае, если и он будет отсутствовать, обязанности возложат на руководителя аппарата губернатора или зампреда правительства.

В отредактированном виде Устав региона не будет содержать временных ограничений на переизбрание губернатора.

Если поправки будут приняты заксобранием, Радаев, 10 лет находящийся у власти, сможет снова баллотироваться на занимаемую должность на выборах в сентябре 2022 года.