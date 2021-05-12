Сегодня, 12 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев возложил цветы к представительству Республики Татарстан в Саратовской области в знак скорби о погибших в школе в Казани.

В церемонии также принял участие главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной, председатель Облдумы Александр Романов.

Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, в связи с трагедией в саратовских школах усилили пропускной режим и приняли ряд мер для защиты детей.