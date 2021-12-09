Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества губернатор Саратовской области Валерий Радаев возложил цветы к вечному огню в Парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

-В этот день традиционно чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, — сказали в пресс-службе.

В годы Великой Отечественной войны на всех фронтах сражались 685 тысяч жителей Саратовской области. Из них не вернулись более 300 тысяч человек.