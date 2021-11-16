Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 16 ноября, вручил переходящие кубки за высокие результаты лучшим районам, хозяйствам и предприятиям региона.

-Если хлеб всему голова, то те, кто его выращивают – наше самое ценное достояние. Вам неизменно будет оказываться серьезная государственная поддержка, почет и уважение общества! Ваш труд — тяжёлый и ответственный, напрямую зависит от капризов природы, требует знаний, выдержки, любви к своему делу. Поэтому в сельском хозяйстве столько династий, опыт передается от отца к сыну и традиции не рвутся, — сказал Радаев.

Награды получили:

1. «Золотой колос» — Балашовскому, Калининскому, Новобурасскому, Саратовскому, Пугачевскому, Энгельсскому, Перелюбскому районам;

2. «Золотой арбуз» — Ровенскому району;

3. «Молочная бурёнка» — Марксовскому району;

4. «Лучший муниципальный район по развитию кооперации» — Хвалынскому району;

5. «За социальное развитие села» — Быково-Отрогскому МО Балаковского района;

6. «Золотой початок» — ООО «Агрос», Турковский район;

7. «Солнечный цветок» — ООО «Золотая нива», Аркадакский район;

8. «Овощевод» — ООО «Агрия», Энгельсский район;

9. «Тепличник» — АО «Совхоз-Весна», Саратовский район;

10. «Свекловод» — АО «Ульяновский», Ртищевский район;

11. «Высокий привес» — ИП КФХ Султашев, Александрово-Гайский район;

12. «Золотой кросс» — АО «Лысогорская птицефабрика», Лысогорский район;

13. «Золотая рыбка» — ИП КФХ Полещиков, Татищевский район;

14. «Успешный фермер» — ИП КФХ Джамулаев, Красноармейский район;

15. «Лучший кооператор» — Сельскохозяйственный потребительский снабженческо- сбытовой кооператив «Хвалынский сад», Хвалынский район;

16. «Лучший овцевод» — ИП КФХ Искалиев, Новоузенский район;

17. «Современные агротехнологии» — сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новые выселки», Калининский район;

18. «Лучший пищевик» — ОАО «Гормолзавод «Вольский», Вольский район;

19. «Хлебный амбар» — АО «Урбахский комбинат хлебопродуктов», Советский район;

20. «Высокая социальная ответственность» — ООО «Осень», Озинский район;

21. «Лучший садовод» — ООО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» (Ртищевский филиал), Ртищевский район.