Сегодня, 22 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу c заслуженным мастером спорта России по биатлону, двукратным бронзовым призером XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года Александром Логиновым.

Глава региона поздравил Логинова с олимпийскими медалями.

-В регионе у вас множество болельщиков. Помним и ценим все ваши победы, достижения. Вы по жизни боец, были разные перипетии за эти десять лет, но вы всегда держали удар, двигались вперед. Важно, что вы сразу приехали в Саратов, для вас регион – место силы, вы здесь духовно укрепляетесь, — сказал он.

Радаев также вручил ему почетный знак Губернатора «За любовь к родной земле» и сертификат.

-Первым делом я еду домой в Саратов. Спасибо, что уделяете внимание развитию спорта. Я, как человек неравнодушный к спорту, хочу, чтобы это продолжалось, и у нас появлялось все больше спортсменов. Для этого в Саратовской области есть хорошие детско-юношеские школы, — поблагодарил его Логинов.