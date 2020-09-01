Сегодня, 1 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с новым митрополитом Игнатием, назначенным в регионе вместо митрополита Лонгина. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Глава региона отметил необходимость сохранения преемственности и приумножения положительных наработок митрополии по укреплению духовных традиций, восстановлению храмов, памятников архитектуры, развития сложившегося сотрудничества.

Митрополит Игнатий рассказал, что регион является для него малой родиной предков и отметил приветливость живущих здесь людей.

Губернатор пожелал ему плодотворной деятельности.