Сегодня, 27 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с послом Германии — господином Гезой Андреасом фон Гайром, прибывшим в регион.

Германия внесла существенный вклад в развитие Саратовской области. Первые немцы приехали сюда еще в 18 веке, что в свое время послужило отправной точкой для развития промышленности в области. Также «немцы Поволжья» сделали большой вклад в образ Саратовской области, построив здесь множество зданий немецкой архитектуры.

По словам губернатора, Германия является традиционным партнером региона. Сейчас в Саратовской области реализуется множество совместных проектов. После окончания пандемии предлагается расширить культурное сотрудничество региона с землей Тюрингия.

— Немецкое правительство уделяет большое внимание сотрудничеству с российскими регионами. Мое посещение Саратова связано с назначением здесь нового почетного консула, это демонстрирует важность наших связей с регионом. В Саратовской области действует несколько сильных немецких фирм, уверен, они вносят хороший вклад к региональную экономику, — отмечает посол.

Сейчас в Саратове реализуется совместная выставка, которая в последствии будет гастролировать по России.

— Саратов был выбран для старта потому, что немецкая экономика особенно сильно представлена именно в вашем регионе. Кроме того, в Саратове сохранилось много немецкой архитектуры, которая формирует неповторимый облик области, — подчеркнул г-н фон Гайр.

Напомним, что в последнее время в Саратовской области реализовали пять крупных инвестиционных проекта с участием немецких компаний: Бош-Энгельс» — производство котлов и радиаторов; «Хенкель Рус» — производство бытовой химии; «ХайдельбергЦементВолга» — цементный завод; «Фоссло Фасэнинг Системс Рус» — завод рельсовых креплений и «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» — медицинские диализные центры.