Сегодня, 11 февраля, в Москве прошла встреча Валерия Радаева с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев доложил полпреду об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год. Он отметил, что экономика Саратовской области, несмотря на пандемию, сработала стабильно. Бюджет исполнен с профицитом порядка 1 млрд рублей, полностью выполнены социальные обязательства.

Объем ВРП за прошлый год оценочно составил 921 млрд рублей с темпом роста 102,9%. Индекс промышленного производства – 110,7%, объем отгруженных товаров – 765,5 млрд рублей, рост 135%.

Средняя зарплата за 11 месяцев выросла на 9,5% и составила 36034 рубля. По темпу роста заработной платы область занимает 4-е место среди субъектов ПФО. По занятости населения область вернулась к допандемийному уровню безработицы – 0,8%, 4 место в ПФО.

«Главный показатель результативности года – реализация нацпроектов и госпрограмм. Они затронули каждую территорию. В регионе завершен 51 проект, их очень ждали наши жители: в коммунальной сфере, в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, дорожном строительстве и благоустройстве. На эти работы направлено более 13 млрд рублей», — отметил Валерий Радаев.

В числе главных задач, стоящих перед регионом, Губернатор выделил демографические проблемы, которые будут решаться комплексно, в том числе через укрепление системы здравоохранения.

Игорь Комаров отметил, что в регионе в текущем году запланировано много мероприятий в рамках госпрограмм и нацпроектов Президента. Важно чётко соблюдать дорожные карты по намеченным объектам, чтобы вовремя выполнить взятые обязательства.