Глава региона Валерий Радаев поблагодарил саратовских фермеров, которые отправили гуманитарную помощь в Донбасс. Он вручил благодарственные письма Вячеславу Аистову из Перелюбского района и Василию Шиндину из Пугачевского района.

-Наши фермеры находятся на передовой борьбы за урожай, и понимают как никто другой: когда трудно – обязательно надо помочь. Спасибо вам!, — поблагодарил Радаев.

— Считаю, что равнодушие в такой ситуации, как сейчас, — самое худшее. Мы не могли остаться в стороне. У нас здесь всё благополучно, а там без продуктов сидят дети и старики. Всем хозяйством, а нас 150 человек, собрались и решили – должны помочь Донбассу. И отправили груз с помощью, — рассказал Аистов.