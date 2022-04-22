В Саратове сегодня, 22 апреля, был открыт памятник Петру Первому. Он установлен на площади перед речным вокзалом, которая в этом году получила имя великого российского правителя.

-В год 350-летия Петра I для нас большая честь открыть памятник и назвать его именем площадь на набережной. Некоторое время назад это место, находясь в частных руках, было пустырем. Считаю, что такие городские территории должны принадлежать всем жителям. Здесь всегда было любимое место отдыха горожан, отсюда туристы начинают знакомиться с городом. Особые слова благодарности всем, кто помог реализовать этот проект. Нас поддержал Вячеслав Володин. Приволжская железная дорога оказала помощь в изготовлении памятника, а саратовские предприниматели – в благоустройстве сквера. Именно так с помощью социальной ответственности решаются вопросы обустройства города, — сказал Валерий Радаев.

В 2019 году Валерий Радаев выступил с инициативой установить памятник Петру I, это предложение поддержал Вячеслав Володин.