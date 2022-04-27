Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в Международной акции «Сад Памяти». Глава региона высадил ель у памятника Героя Советского Союза Вячеслава Чемодурова в Ленинском районе Саратова.

Напомним, каждый год перед Днём Победы жители регионов РФ массово сажают деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. В Саратовской области в этом году центральная акция «Сада Памяти» прошла в сквере Героя Советского Союза В.И.Чемодурова. Участники посадили более 250 деревьев и кустарников.

-Сегодняшняя акция имеет огромную духовную силу. Дерево было и остается символом доброго дела, оставленного на земле для потомков, символом Родины. Следуя доброй традиции, мы почтили память наших дедов и прадедов, которые на передовой боролись с нацизмом и победили, — сказал глава региона.

В нашем регионе все лесопосадочные работы весны 2022 года приурочены к акции «Сад Победы». Будет высажено более 3 млн. саженцев на площади 790 га. В городах и сёлах планируется посадить более 9 тысяч деревьев в 178 парках и скверах.

Напомним, акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».