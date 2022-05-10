Валерий Радаев высказался о назначении Романа Бусаргина врио губернатора Саратовской области:

— Уважаемые саратовцы! Я 10 лет проработал на посту Губернатора. Хочу сказать огромное спасибо за доверие Президенту Владимиру Владимировичу Путину, всем жителям нашей области за возможность трудиться на благо региона.

Временно исполняющим обязанности Губернатора Саратовской области Президентом назначен Бусаргин Роман Викторович. Надо сказать, что он человек региональной управленческой команды. Имеет большой опыт работы, прошёл школу муниципальной службы. В областном Правительстве отвечал за самые важные направления: формирование бюджета, функционирование реального сектора экономики.

Проявил себя настоящим профессионалом. За последние годы мы вышли на бездефицитный бюджет, увеличили объём ВРП. В сложный период пандемии регион справился со всеми вызовами, были приняты своевременные меры по поддержке предпринимательства, крупного бизнеса. Уверен, что Роман Бусаргин как целеустремленный человек реализует все начатые инициативы и проекты развития Саратовской области.