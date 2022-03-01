Сегодня, 1 марта, в ходе заседания координационного совета глава региона Валерий Радаев высказался о работе нового оперативного штаба.

По словам губернатора, на данный момент оперштаб занимается мониторингом устойчивости предприятий реального сектора, транспортного комплекса, запасов лекарств, продовольственных и непродовольственных товаров, ГСМ и стройматериалов.

Целью данных действий является стабилизация цен на все жизненно важные товары. В связи с этим необходимо переориентировать закупки на отечественных поставщиков. В случае выявления необоснованного и резкого повышения цен будут оперативно подключаться надзорные ведомства, в том числе УФАС.

— Соответствующие структуры с сегодняшнего дня должны появиться и на муниципальном уровне и стать действующим пулом, куда входят команды ответственных лиц. Работа ведется в ежедневном режиме. На сегодняшний день в торговых сетях в наличии весь необходимый ассортимент продовольствия.

— Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле. Параллельно с этим профильным министрам регионального правительства нужно плотнее контактировать с бизнесом, вникать в любые возникающие проблемы и действовать на опережение. — добавил он.