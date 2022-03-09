Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами и министрами Правительства области.
Одним из главных вопросов стало обсуждение демографической ситуации в регионе.
Были намечены меры, направленные на решение одной из ключевых задач — улучшение демографической ситуации. В их числе: укрепление первичного медицинского звена, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, в том числе от дорожно-транспортных происшествий.
Также Радаев обратил внимание на необходимость усилить профилактическую работу с населением по предотвращению гибели на водных объектах по неосторожности в связи с началом весеннего таяния льда.
Анализ демографической ситуации в регионе за 2 месяца текущего года демонстрирует значительное снижение показателя смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.
Также в регионе за данный период отмечен рост количества зарегистрированных браков – 1445 против 1293 в январе-феврале 2021 г.
Была затронута тема продуктов первой необходимости.
В магазины, в торговые сети региона ежедневно поступают продуктовые товары, в том числе сахар, спрос на который в последние дни вырос. Объемы отгрузок соответствуют нормативу. Продолжается мониторинг цен на продукты питания и другие жизненно важные товары.
Выявлены случаи необоснованного завышения стоимости товаров, по всем фактам составлены обращения в ФАС.
Также отмечено, что в распределительных центрах торговых сетей создан достаточный запас продуктов.
Освещая занятость населения, глава региона поставил ряд задач.
Во-первых, держать на постоянном контроле вопрос занятости населения, загрузку предприятий в связи с введением санкций в отношении России.
Во-вторых, провести детальный мониторинг сфер деятельности организаций, своевременно проработать возможные варианты замещения производств.