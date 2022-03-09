Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами и министрами Правительства области.

Одним из главных вопросов стало обсуждение демографической ситуации в регионе.

Были намечены меры, направленные на решение одной из ключевых задач — улучшение демографической ситуации. В их числе: укрепление первичного медицинского звена, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, в том числе от дорожно-транспортных происшествий.

Также Радаев обратил внимание на необходимость усилить профилактическую работу с населением по предотвращению гибели на водных объектах по неосторожности в связи с началом весеннего таяния льда.

Анализ демографической ситуации в регионе за 2 месяца текущего года демонстрирует значительное снижение показателя смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Также в регионе за данный период отмечен рост количества зарегистрированных браков – 1445 против 1293 в январе-феврале 2021 г.

Была затронута тема продуктов первой необходимости.

В магазины, в торговые сети региона ежедневно поступают продуктовые товары, в том числе сахар, спрос на который в последние дни вырос. Объемы отгрузок соответствуют нормативу. Продолжается мониторинг цен на продукты питания и другие жизненно важные товары.

Выявлены случаи необоснованного завышения стоимости товаров, по всем фактам составлены обращения в ФАС.

Также отмечено, что в распределительных центрах торговых сетей создан достаточный запас продуктов.

Освещая занятость населения, глава региона поставил ряд задач.

Во-первых, держать на постоянном контроле вопрос занятости населения, загрузку предприятий в связи с введением санкций в отношении России.

Во-вторых, провести детальный мониторинг сфер деятельности организаций, своевременно проработать возможные варианты замещения производств.