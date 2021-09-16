15 сентября с участием Председателя ГД Вячеслава Володина в Балакове состоялось обсуждение вопросов развития Балаковской агломерации. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, ее создание стало поворотным моментом области.

В нее входят Вольский, Хвалынский, Духовницкий, Пугачевский, Краснопартизанский районы, поселок Михайловский и город Шиханы.

Локомотив агломерации — динамично развивающаяся промышленность. Ее удельный вес в индустриальном комплексе области — 37 процента.

На этой территории находится Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС. Каждое рабочее место в этой отрасли металлургии создает как минимум три рабочих места в агломерации.

В рамках развития агломерации акционеры балаковского «Металлургического завода» планируют подключиться к проекту реконструкции балаковского аэропорта, строить новый грузовой речпорт, жилье для жителей города.

Расширяют производство, модернизируют его «Балаково-Центролит», Балаковский филиал «Апатит», «Волжский дизель».

—Это позволит наращивать заработную плату в промышленном комплексе Балаковской агломерации темпами не ниже 7-8% в год. Уже сегодня она составляет 42 тысячи 800 рублей, превышая среднюю заработную плату по региону на 7,3 тысячи рублей, — сказал Радаев.