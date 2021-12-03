Сегодня, 3 ноября, состоялось торжественное собрание в часть 85-летия Саратовской области, на котором губернатор Валерий Радаев сказал, что Саратов в скором времени станет одним из туристических лидеров Золотого кольца России.

Он заявил, что за прошедший год поток туристов в регионе вырос вдвое и отметил, огромную роль спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря инициативе которого в регионе восстановлено множество памятников и созданы туристически привлекательные объекты.

Радаев отметил Володина, как великого уроженца Саратовской области и зачитал саратовцам его поздравление.