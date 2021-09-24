Сегодня, 24 сентября, глава Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам строительства новой больницы в Елшанке.

— В области сложная ситуация с распространением коронавируса, мы вводим дополнительные места в ковидных госпиталях. Необходимость больницы сегодня крайне высока, — заявил губернатор.

Напомним, что объект возводится при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. На встрече обсуждались сроки сдачи корпусов больницы, монтажа оборудования и сборки мебели. Глава региона потребовал у подрядчиков уложиться в обещанные сроки.