Уличенный в незаконной охоте на лося депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин хочет приобрести лосиху и выпустить ее на волю в лесу Саратовской области.

Об этом коммунист, обвиняемый в браконьерстве, сообщил в одной из ТВ-программ федерального канала.

Рашкин заявил, что теперь займется увеличением поголовья диких лосей в Лысогорском районе Саратовской области, где он охотился месяц назад и якобы перепутал лося с кабаном, застрелив сохатого.

Таким образом оскандалившийся политик намерен компенсировать ущерб, нанесенный им дикой природе Саратовской области.

Между тем, прокуратура выступила с предложением лишить депутата Государственной думы Рашкина неприкосновенности.