В машине, которой управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин найдены части туши лося. Об этом сообщает «КП-Саратов» с ссылкой на полицейские сводки.

По сообщению полиции, сегодня ночью в Лысогорском районе сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства был остановлен автомобиль. В багажнике обнаружены части туши лося.

Водитель сообщил, что тушу убитого лося они со своим товарищем нашли у дороги, после чего решили разделать ее и забрать часть мяса себе.

Более подробные данные в ГУ МВД по Саратовской области не предоставляют. Однако известно, что автомобилем мог управлять бывший первый секретарь саратовского обкома КПРФ и действующий депутат Госдумы от этой партии Валерий Рашкин, а на пассажирском сидении был один из его помощников.

Остановленная машина оформлена на Саратовское областное отделение КПРФ. Если информация подтвердиться, то кроме обвинения в браконьерстве Рашкину может грозить наказание за вождение в нетрезвом виде, так как водитель остановленного автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование.

—Уголовное дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения туши лося, топора и двух ножей в машине, — сообщили позднее в ГУ МВД.