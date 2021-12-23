Коммунисту Валерию Рашкину не удалось приобрести лося взамен им убитого.

Депутат Госдумы, не так давно лишенный в рамках уголовного расследования о браконьерстве своей неприкосновенности, рассказал, что искал замену застреленному им сохатому. Однако все попытки не увенчались успехом.

Если верить Рашкину, то его помощники обзвонили около десятка разных структур с целью купить лося и поселить его в лесах Саратовской области. Но достойной замены они не нашли.

Между тем, на специализированных интернет-ресурсах довольно много объявлений о продаже лосей. Стартовая цена за животное составляет 140 тыс. рублей.