Сегодня, 25 ноября, в Государственной думе продолжается рассмотрение вопроса о снятии депутатской прикосновенности с Валерия Рашкина. Соответствующее представление в парламенте озвучил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Депутат Александр Хинштейн поинтересовался, кто все 22 года оплачивал охотничьи удовольствия Рашкина. Народный избранник признался, что никогда не оформлял охотничьих путевок. При этом был владельцем почти десятка огнестрельных стволов.

Он заявил, что за него это делали другие — кто забирал трофеи.