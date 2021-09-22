Глава региона Валерий Радаев провёл совещание с участием зампреда Правительства области Романа Ковальского и руководства минэкономразвития.

Обсуждалось завершение уборочной кампании, в том числе по зерновым и овощным культурам, а также вопросы обеспеченности продуктами первой необходимости в сетевых магазинах.

В текущем году в области валовой сбор зерна составил 3,2 млн. тонн. В частности, почти в 2 раза была увеличена площадь посевов под пшеницу твердых сортов, до 52,7 тыс. га. Собрано 64 тыс. тонн твердой пшеницы.

В хозяйствах продолжается уборка овощей открытого грунта. При средней урожайности в 202,5 ц/га собрано 198,6 тыс. тонн овощной продукции на площади 9,8 тыс. га (96% от плана), — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор поставил ряд задач — контролировать наличие товаров первой необходимости в торговых сетях, расширять ассортимент продуктов, которые реализуются на сельскохозяйственных ярмарках, увеличивать объёмы продукции от местных товаропроизводителей. Это масло, яйцо, мука, гречневая, пшеничная, перловая, ячневая крупы, овощи и др.

Саратовская область практически полностью обеспечивает себя продовольственными товарами первой необходимости, которые производятся в регионе.