В саду имени Радищева в Саратове рядом с памятником Олегу Табакову неизвестные испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященные народному артисты.

Неизвестные изрисовали первый из объектов граффити, а с второго сорвали портрет артиста. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте мэр Саратова Михаил Исаев.

— Считаю, что виновные должны быть найдены и наказаны. Прошу полицию провести проверку по данному факту. Муниципалитет в ближайшее время устранит причинённый ущерб, чтобы мемориальный комплекс выглядел достойно, — написал градоначальник.