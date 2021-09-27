Неизвестные осквернили могилы в деревне Расловка Саратовского района.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, с сельского погоста вандалы открыто и в больших количествах похищают могильные оградки.

Видимо, преступники орудуют на кладбище с целью сдать похищенное в пункт приёма чёрного металла.

— В первой Расловке на кладбище вандалы вырвали ограды, также приготовленные к отгрузке лежат на земле! Притом, полиция не шевелится, — сообщили в группе «ЧП Саратов» соцсети ВКонтакте.

В подтверждение в паблике появилось видео с вырванными из земли оградами.

На опубликованных кадрах хорошо видно, что могилы в Расловке расхищаются массово.