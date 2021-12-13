Администрация Аткарска сообщила, что в воскресенье утром в городе обнаружились следы действий вандалов. Пост об этом вышел в официальном аккаунте в Инстаграм.

-Когда в парке установили новогоднюю иллюминацию, многие писали, что главное сохранить эту красоту. Для нашего города такие комментарии актуальны -хулиганские действия нередко портят то, что создается другими, — пишут сотрудники.

Уточняется, что неизвестные уничтожили 8 туй на Аллее влюбленных, одну из них даже вырвали с корнем. Вопросы кто и зачем остаются открытыми. Злоумышленников устанавливают по камерам.