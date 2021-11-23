Жители города обратили внимание на исчезновение высказывания президента России в центре Саратова.
— Неизвестные вандалы кощунственно и цинично замазали цитату нашего всенародно избранного Президента! Посвященную, между прочим, здоровью граждан! Требую сурово покарать варваров, а надпись — восстановить! — написал с явной иронией в соцсетях очевидец Александр Репин.
В комментариях администрация Волжского района уже успела сообщить, что не имеет никакого отношения к замазыванию цитаты о здоровом образе жизни Владимира Путина.