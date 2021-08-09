В Саратовской области с 10 до 16 августа прогнозируется аномальная жара. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Столбик термометра поднимется до 37 градусов, ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Гражданам советуют в этот период пить больше жидкости, есть холодную пищу, водосодержащие овощи и фрукты: помидоры, огурцы, арбузы.

А также практиковать водные процедуры — принимать прохладный душ, делать обтирания. Можно использовать и ванны с настоями трав-антисептиков (ромашки, чистотела, череды) — они отлично дезинфицируют кожу.