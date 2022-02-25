Член Саратовской общественной палаты Александр Ванцов прокомментировал решение комиссии областной Думы по доходам.

Комиссия решила, что коммунист Николай Бондаренко нарушал действующее законодательство о декларировании доходов депутатов Саратовской областной Думы.

—Господин Бондаренко строит из себя «коммуниста» и защитника социальной справедливости, но по факту таким не является. И сегодняшнее заседание комиссии регионального парламента это лишний раз подтвердило. Оказывается, Бондаренко годами скрывал доход, получаемый им от трансляций в интернете на своем ютуб – канале, а также получал средства, которые ему передавала в качестве займа от ООО «Химинвест» его собственная жена. Это расценивать можно как мошенничество. Деньги эти не малые. Большинству граждан нашей страны, такие деньги даже не снились.

Получается, что господин Николай Бондаренко годами жил на деньги американских интернет – корпораций. Они щедро платили за трансляции, в которых псевдокоммунист ругал нашу страну. По закону он был обязан указать эти доходы в декларации, но не указывал, значит, нарушил закон. А то, что он является депутатом, только отягчает это нарушение.

Если он нарушает закон, то должен лишиться мандата – это будет справедливо, — написал Ванцов.