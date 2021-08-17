Член общественной палаты Александр Ванцов поделился своим мнением в своих социальных сетях о задержании граждан, которые сотрудничают или являются помощниками депутата Саратовской областной Думы Николая Бондаренко (фракция КПРФ).

—В федеральных средствах массовой информации активно обсуждают задержание в Саратове гражданина Фаика Мамедова по кличке «Беда». Его подозревают в участие в массовой драке на проспекте имени Кирова. Широкой общественности этот гражданин стал известен после того, как был замечен в компании депутата – коммуниста Бондаренко. Тогда они весело проводили время в одном из дорогих ресторанов Саратова. Еще одним «другом» и «товарищем» по партии Николая Бондаренко был Андрей Сторожев известный в определённых кругах под кличкой «Кеша». В 2010-м он получил три года условно за то, что в баре выстрелил из травматического пистолета в голову человеку. Годом позже у входа в бар избил другого человека, да так, что врачи не смогли спасти его. Весной этого года его задержали по подозрению в мошенничестве. А в прошлом году он избил Максима Самолетова, ведущего специалиста отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской думы, и его мать. Те фиксировали незаконный сброс строительного мусора прямо в ручей на территории Заводского района Саратова. Складывается впечатление, что блогер-коммунист Бондаренко набрал себе в команду сплошных жуликов и воров, за которыми тянется целый шлейф криминальных делишек. Призываю правоохранительные органы более тщательно подойти к проверке окружения Николая Бондаренко. Стоит учитывать, что он собирается избираться в федеральный парламент, а подобные связи с криминальными элементами отрицательно скажутся в целом на институте законотворчества, — подчеркнул Ванцов.