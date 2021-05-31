Прошедшие праймериз партии «Единая Россия» не прошли без интриги и скандалов. Самым проблемным округом оказался городской округ №15, где сошлись действующий депутат городской думы Евгений Чернов и директор института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук Владимир Островский. О первых впечатлениях от прошедших праймериз рассказал общественник Александр Ванцов.

— На округе №15 предварительного голосования в Саратовскую городскую думу были одни из самых напряжённых подсчетов голосов. Из-за провокационных действий кандидата Евгения Чернова. Создалось впечатление, что он задался целью устроить скандал. Несмотря на то, что ему было разрешено направить наблюдателей не только на участки, но и на заседания регионального оргкомитета. На участках представители Чернова вели видеосъемку, причем неоднократно нарушая тайну голосования. На что есть жалобы от наблюдателей других кандидатов.

Действия господина Чернова, несомненно, несут провокационный и дискредитирующий характер не только процесса предварительного голосования, но самой партии. Скандал вокруг подкупа избирателей сотрудников МБУ «Благоустройство города» который разгорелся на прошлой неделе, говорит сам за себя. Чернов запятнал свою репутацию связями с финансово-промышленными группами, и возможным лоббированием их интересов в стенах городской думы.

Несмотря на активную кампанию, которую Чернов проводил на округе, люди его не поддержали. Это и стала оценкой его работы, как депутата. Ведь он проиграл как очное, так и электронное голосование. Стоит отметить, что электронное голосование по уровню защищенности от различного рода манипуляции близится к идеальному уровню открытости и честности. В целом предварительное голосование прошло очень корректно, открыто и легитимно, — рассказал общественник Ванцов.