Член общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал заявления Алимовой по поводу фальсификаций на выборах.

—Прошедшие выборы в Государственную Думу были отмечены массовыми нарушениями и попытками фальсификаций со стороны представителей КПРФ. Именно члены комиссии от коммунистов были замечены в раздаче лишних бюллетеней. За что и были наказаны. Доверенные лица от кандидатов – коммунистов постоянно устраивали провокации и скандалы на участках, их поведение было безобразным, а цель лишь дискредитировать выборы. Такими методами Алимова, Бондаренко и Анидалов лишь отталкивают от партии своих сторонников, которые массово уже голосуют не за КПРФ, а за другую коммунистическую партию. Подобными методами они приближают закат КПРФ, — отметил Ванцов.