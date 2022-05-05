Волжский районный суд отклонил жалобу равного редактора Николая Лыкова.

-Вчера Волжский районный суд Саратова оставил без удовлетворения жалобы главреда ИА «Взгляд-инфо» Николая Лыкова. Он требовал разгласить информацию о до следственной проверке. Суд не согласился с требованиями Лыкова. Таким образом главный редактор «Взгляда» проиграл судебное заседание. Попытки аффилированных с ИА финансово-промышленных групп выставить дело в политическом свете разбиваются о действующее законодательство. Главное, чтобы дело «Взгляда» оставалось в правовом поле, закон должен оставаться единым для всех, — отметил Ванцов.