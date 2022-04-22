Член общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал в своих социальных сетях судебные решения в отношении депутатов от КПРФ.

— Представители КПРФ стали частыми гостями судов разных юрисдикции. То один браконьерит в Лысогорских лесах, то другой хулиганит и открывает таблички с центральной улицы города Саратова. Это говорит о деградации самой партии КПРФ, которая все больше маргинализируется и скатывается к криминальных действиям. Конечно люди это видят и все больше отворачиваются от такой политической партии. Депутаты обязаны соблюдать действующее законодательство, а не нарушать его.

А если нарушили закон, то будьте достойными принять соответствующее наказание, а не увиливать и переводить все в политические прения. Поведение и Рашкина и Анидалова не достойное. Они забыли про законы Российской Федерации, оторвались от реальности, а закон един для всех. Закон суров, но это закон, — отметил Ванцов.