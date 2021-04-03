Член Общественной палаты Александр Ванцов прокомментировал инцидент у офиса УК «Красная».

— Произошедший инцидент, когда на собрании жильцов домов находящихся под управлением УК «Красная» была брошена граната, вопиющий. Он требует тщательного расследования со стороны правоохранительных органов. Эта управляющая компания, образованная членами КПРФ, не раз оказывалась в центре скандала за некачественные бытовые услуги. Теперь здесь на лицо угрозы жизни и здоровью . Они действуют, как криминальные элементы. Хорошо бы и депутатов от КПРФ проверить на связь с криминалом и УК «Красная», — говорит общественник.