Общественник Александр Ванцов на своих страницах в социальных сетях высказал подозрения о связи ряда коммерческих компаний с депутатом Саратовской областной Думы (фракция КПРФ) Николаем Бондаренко пообещав в ближайшее время выпустить очередной видео ролик об этом на своем канале «РУБИТЬ ПРАВДУ».

— Депутаты парламента – это слуги народа, они должны защищать прежде всего интересы граждан, отстаивать их права, а не думать о своем благополучии и набитом купюрами кармане. Не зря их называют народными избранниками. Ведь они должны быть примером в первую очередь соблюдая законы Российской Федерации. Относится это к депутату Николаю Бондаренко? Сомневаюсь. По информации из открытых источников. Депутат Бондаренко является основателем сразу нескольких коммерческих компаний. Есть основания полагать, что, став депутатом областной Думы связь с ними он не разорвал. Получает ли он доход от их деятельности? Если этот доход не указан в официальной декларации, то это является грубым нарушением действующего законодательства.

Более подробно об этих компаниях расскажу в своем видеоблоге «РУБИТЬ ПРАВДУ» уже очень скоро, — рассказал Ванцов.