Член общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал начавшееся судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата Рашкина (фракция КПРФ) о незаконной охоте и убийстве лося.

-Хочется верить, что наш судебная система отнесется к делу Рашкина со всей серьезностью. И доказательства вины депутата будут представлены в полном объёме. А судья сможет абстрагироваться от депутатского статуса обвиняемого и принять правильное решение по всей строгости закона. В противном случае общество не поймет сострадания со стороны суда по отношению к депутату Госдумы. Перед законом все люди равны. И если гражданин совершил браконьерские действия, то должен за это понести соответствующее наказание.

Отдельно хочется отметить смехотворные оправдания этого противозаконного поступка самого Рашкина. Он же до последнего пытался отрицать содеянное, и только под гнетом железобетонных доказательств вынужден был сознаться. И теперь пытается себя обелить желанием заняться благотворительностью, приобрести лося в дар природе. Не нужно было изначально убивать животное, а теперь за это должен понести суровое наказание, — подчеркнул Ванцов.