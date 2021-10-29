Член общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал инциндент с депутатом ГД от КПРФ Валерием Рашкиным, которого задержали на автомобиле в багажнике которого был обнаружена туша убитого лося.

—Это случай лишний раз подтверждает то что представителям КПРФ все равно на законы действующие в России. Рашкин не могут не знать, что забирить тушу мертвого животного нельзя. Скорее всего товарищ Рашкин таким образом просто — напрсто пытается «отмазаться» от совеошеного правонарушения.

Подобное поведение никак не соответствуют статусу депутата Государственной Думы. Если у Рашкина осталось хоть немного совести то пусть найдет в себе смелость и сдаст мандат депутата парламента и не позорится, — отметил Ванцов в своих социальных сетях.