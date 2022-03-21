Член общественной палаты Саратовской области, ветеран военный прокуратуры Александр Ванцов выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине завершится логическим концом – судом над преступниками Киевского режима

«Военная операция на Украине идет в соответствии с утвержденным планов. Об этом говорит наш Президент Владимир Путин. И не доверять этому нет никаких оснований. Наши военные ведут важную борьбу с националистами, окопавшимися в Украине. Проявляя при этом стойкость и героизм.

Уверен, что спецоперация завершится судом над преступниками, которые довели Украину до состояния страны с националистической идеологией, которая целенаправленно вела фактически геноцид русскоязычного населения на Донбассе. Все эти политиканы должны понести заслуженное, справедливое наказание», — отметил Ванцов.