Член Общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов призвал навести порядок в строительной отрасли региона. Об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях.

— В СМИ последние дни встречаются сообщения о проведении обысков и задержаний в компаниях, которые связанны со строительным бизнесом. К сожалению, стоит признать, что строительный бизнес в Саратове сросся с криминалитетом прочными связями. Криминал проник и во властные структуры. Депутаты регионального парламента зарабатывают сотни миллионов рублей на схемах по уводу муниципальной земли.

Так в минувшие выходные по сообщениям в СМИ были проведены обыски в фирмах областного депутата Сергея Курихина, как сообщают журналисты было арестовано свыше 100 миллионов рублей и часть сумм в иностранной валюте. Гигантские суммы! Откуда такие деньги? Параллельно были задержаны бывшие чиновники городской администрации Гнусин и Желанов. Именно в их сферу деятельности входила строительная индустрия и распределение муниципальной земли. Не для кого не секрет, что большие куски дорогой городской собственности ушли в частные руки за бесценок. И теперь на местах, где могли быть школы и больницы стоят торговые центры, бутики с дорогой одеждой, а где могли быть скверы и парки сейчас располагаются офисные здания, украшенные барельефами и статуями. Дельцы не гнушаются не перед чем, даже отняли землю у музея. И теперь прикрываются бизнесом и кричат на каждом углу что притесняют «честных» предпринимателей. Хочется верит, что задержание чиновников Гнусина, Желанова и проведение обысков в офисах знаменитого застройщика звенья одной цепи. В Саратове давно пора навести порядок в строительной сфере, — отметил Ванцов.