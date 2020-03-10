Известный блогер Илья Варламов назвал обрезку деревьев в Балакове Саратовской области варварской и уродливой. Материал доступен на его личном сайте.

— Прошла всего лишь одна неделя с начала весны, а чиновники уже начали издеваться над внешним видом российских городов. В Балаково (Саратовская область) провели очередную обрезку деревьев, теперь жители вместо раскидистых деревьев должны любоваться убогими обрубками, — пишет Илья.

Далее он, не стесняясь в выражениях, расписывает, как изуродовали зеленые насаждения в Балакове.

— Когда смотришь на результаты обрезки деревьев, порой хочется убивать. Появляется желание провести обрезку какому-нибудь чиновнику, отпилив все лишнее, а лишнее там судя по всему вообще все. Есть только одно объяснение всему этому ужасу — если ветка дерева упадет вам на голову, то чиновника посадят. А за пенек его не посадят, потому что наказания за уничтожение деревьев нет. Вот только в итоге в наших городах будут не зеленые деревья, а лишь непонятные пеньки, — делает вывод блогер.