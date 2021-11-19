20 ноября в 19:30 по московскому времени в эфире канала «Всё ТВ» цифрового

видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция трибьют-шоу «200

по встречной» (16+), посвященного 20-летию выхода одноименного альбома

группы t.A.T.u.

Концерт пройдет в гибридном формате: в офлайне он соберет зрителей на

московской площадке Music Media Dome, а к прямому эфиру, организованному

компанией Lookport, в видеосервисе Wink можно будет присоединиться онлайн.

Эфир станет не менее ярким событием, каким 20 лет назад оказался релиз альбома:

зрители увидят горящую карусель, тот самый бензовоз из клипа «Нас не догонят»,

симфонический оркестр и главную фишку шоу — звездный лайн-ап. Хиты из

культового альбома переосмыслили в разных жанрах музыканты нескольких

поколений. Специально для шоу они подготовили более 20 уникальных номеров.

Каждая песня будет отдельным перформансом с живым звуком, высокотехнологичными декорациями и крутым светом. Так, блокбастер «Нас не догонят» исполнит Даня Милохин, «Не верь, не бойся» — Manizha, а «220» — Ваня Дмитриенко. На сцене также зажгут Рита Daкота, IOWA, Алёна Швец, Монеточка и ЛСП. К ним присоединятся классики поп-музыки — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева и REFLEX, а лирики и фьюжна добавят «Моя Мишель», Женя Любич и Guru Groove Foundation. Зрителей ждет еще один бонус: онлайн-включения с участием Imany, DOROFEEVA и ARTY.

Ведущими шоу станут легендарные виджеи MTV Россия Антон Комолов и Таня

Геворкян, на шутках и стильных образах которых выросли миллионы российских

меломанов.

Александр Косарим, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком»: «В

2001 году альбом t.A.T.u на высокой скорости ворвался в российскую поп-культуру.

Неоднозначные тексты и цепляющие мелодии открывали какой-то другой пласт

свободы. Думаю, опытным любителям музыки будет интересно мысленно

перенестись в то время, чтобы снова ощутить его энергетику, а новое поколение

слушателей оценит креативность сегодняшних кумиров. Wink дает возможность

сделать эти эмоции максимально острыми, но в то же время комфортными и

безопасными, ведь с нашей трансляцией настоящую вечеринку со звездами можно

устроить прямо дома».

Видеосервис Wink начнет онлайн-трансляцию трибьют-шоу «200 по встречной» 20

ноября 2021 года в 19:30 по московскому времени. Подключиться к ней можно на

телеканале «Всё ТВ». Канал доступен во всех пакетах подписок.